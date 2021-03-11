Экс-главу Фонда капремонта на Колыме осудят за растрату 17 млн рублей

ТАСС, 11 марта. Бывший руководитель Фонда капитального ремонта Магаданской области Владимир Кабанов предстанет перед судом по обвинению в растрате 17 млн рублей - почти 40% всего бюджета организации. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение вверенного имущества, совершенное с использованием своего служебного положения"). После вручения копии обвинительного заключения дело будет передано в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу", - отметили в пресс-службе.

По версии следствия, Кабанов под видом компенсации представительских функций за счет средств возглавляемой им организации систематически необоснованно возмещал собственные расходы на посещение ресторанов и кафе, проезд в такси, ремонт средств мобильной связи и другое. Кроме того, обвиняемому инкриминировано совершение двух хищений. Он предъявил в бухгалтерию фонда к возмещению два чека на сумму 12 тыс. рублей и 45 тыс. рублей, которыми подтверждал оплату авиабилета на перелет бизнес-классом и расходы всего коллектива на проведение корпоратива в ресторане. Кабанов не понес этих расходов, но возмещение получил.

Уголовное дело возбуждено по итогам проверки, проведенной прокуратурой области совместно с региональным управлением МВД России, рассказали в пресс-службе следственного управления.