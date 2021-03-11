Гендиректор строительной фирмы на Сахалине обвиняется в мошенничестве на 1,3 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Генеральный директор одной из строительных компаний Сахалинской области, занимающейся исполнением подрядов по капитальному ремонту жилых домов, может получить по уголовным делам о мошенничестве до шести лет лишения свободы. Он обвиняется в хищении более 1,3 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Подозреваемый совершил ряд преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. По данному факту возбужден ряд уголовных дел. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - рассказали в управлении.

По информации полиции, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД выявлены неоднократные факты хищения денежных средств, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту жилых домов в одном из районов Южно-Сахалинска. Установлено, что генеральный директор, используя свое служебное положение, заменил предусмотренные в документах строительные материалы на более дешевый их аналог. После этого он создал фальшивые документы о выполненной работе и получил полную оплату на счет организации. Разницу в стоимости выполненных работ и материалов, которая составила свыше 1,35 млн рублей, предприниматель похитил и распорядился деньгами по своему усмотрению.