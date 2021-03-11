В Красноярске возбудили третье уголовное дело после массового отравления школьников

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Третье уголовное дело возбуждено в Красноярске после массового отравления школьников. Новое дело возбуждено по факту халатности, сообщили в четверг журналистам в региональной прокуратуре.

С 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировали 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет. В больнице находятся 24 ребенка. Ранее возбудили уголовные дела по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщил представитель прокуратуры.

По данным прокуратуры, сотрудники муниципального центра питания, на который возлагается организация питания и контроль за его качеством, ненадлежащим образом осуществляли должностные обязанности. При этом в прокуратуре отметили, что это дело пока возбуждено по факту халатности, а не в отношении конкретных лиц. "Сейчас проверяется законность действий должностных лиц", - сказал представитель ведомства.

По данным Роспотребнадзора, питание в школах, где отравились дети, организует ООО "Развитие", продукцию которому поставляли ООО "Респект" и СПК "Аленушка". Деятельность последних двух компаний приостановлена на 85 дней.