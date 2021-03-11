В Иркутской области выявили контрабанду леса на сумму более 1 млрд рублей

ИРКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Иркутской области возбудили два уголовных дела по факту создания преступного сообщества, участники которого подозреваются в контрабанде леса в Китай на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Возбуждено два уголовных дела по факту создания и участия в преступном сообществе группы лиц, занимающихся незаконным оборотом древесины. Известно, что члены преступного сообщества, в которое вошли семь жителей Иркутска, путем использования фирм, оформленных на подставных лиц, незаконно экспортировали в Китай лесоматериалы на сумму свыше 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Всего с 2018 по 2020 год участники группировки совершили восемь особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов общим объемом более 92 тыс. куб. м, а также иные тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом древесины.

Всем семи фигурантам дела предъявили обвинения. Двоих из них заключили под стражу, одного отправили под домашний арест.