В Якутии возбудили три дела в отношении школьницы, вымогавшей деньги в социальной сети

ЯКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Полицейские в Якутии возбудили три уголовных дела о вымогательстве в отношении 16-летней школьницы, которая, будучи администратором сообщества в социальной сети, за удаление оскорбительных постов вымогала деньги у подростков и их родителей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

"Следователями МУ МВД России "Якутское" возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 163 УК РФ "Вымогательство" в отношении 16-летней ученицы одной из городских школ", - говорится в сообщении.

В начале года в полицию Якутска обратились родители трех детей с жалобами на сообщество в одной из социальных сетей, где неизвестный администратор разместил оскорбительные посты с фотографиями детей на обозрение 6 тыс. подписчиков.

"Инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних управления полиции Якутска в ходе проведенной процессуальной проверки установили достаточно оснований для возбуждения трех уголовных дел о вымогательстве. Информация, изложенная в постах под фотографиями детей, является недостоверной, оскорбляющей их честь и достоинство, а также может повлечь за собой другие негативные последствия. Вместе с тем размещенные под оскорбительными постами комментарии подписчиков данного сообщества имеют признаки травли", - добавили в ведомстве.

Установлено, что администратор сообщества за удаление постов со страницы группы вымогала деньги в размере до 500 рублей. "Полицейские установили личность администратора сообщества. Им оказалась 16-летняя старшеклассница одной из городских школ. В настоящее время подразделением по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Якутское" подготавливается материал для направления в Роскомнадзор для принятия данным ведомством мер по блокированию данного сообщества в социальной сети", - сказали в МВД.