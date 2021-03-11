Житель Приморья получил условный срок за случайное убийство на незаконной охоте

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Ольгинский районный суд в Приморском крае вынес приговор троим жителям региона, один из которых во время незаконной охоты совершил убийство, приняв человека за животное. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, стрелявший мужчина получил 10 месяцев лишения свободы условно со штрафом и запрет заниматься охотой на два года.

"В суде установлено, что в ночное время в мае 2020 года трое друзей незаконно охотились на автомашине Toyota Hilux Surf на территории Ольгинского района. Двигаясь по дороге, они выслеживали животных с помощью тепловизионного прицела, установленного на карабине. В какой-то момент мужчины приняли за животное местного жителя, который спрятался в лесном массиве. Остановившись, один из них произвел прицельный выстрел, от которого потерпевший скончался", - сообщает ведомство.

Обнаружив убитого человека, подсудимые скрылись. Были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору") и части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Признав подсудимых виновными, суд назначил двум из них наказание в виде штрафа в размере 550 тыс. рублей каждому с лишением права заниматься любительской и спортивной охотой сроком на два года. Мужчине, который произвел выстрел, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно со штрафом в размере 520 тыс. рублей и лишением права заниматься любительской и спортивной охотой сроком на два года.