В Чите умер шестилетний мальчик, выпавший из окна больницы

ЧИТА, 11 марта. /ТАСС/. Врачи в Чите не смогли спасти шестилетнего мальчика, который в начале февраля выпал из окна на третьем этаже краевой детской клинической больницы. Об этом ТАСС в четверг сообщил пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

"Ребенок умер сегодня. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Ее выводы будут иметь решающее значение для расследования", - сказал Марков.

Мальчик, которого привезли в Читу на плановое лечение из Борзи, выпал из окна 7 февраля. Как сообщил краевой Минздрав, ребенок во время тихого часа пошел в туалет, зашел в одну из рабочих комнат персонала и там открыл окно. После несчастного случая мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где он и оставался последний месяц. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.