СМИ: девять человек погибли в ДТП на севере Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 марта. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли, трое пострадали в четверг утром в результате лобового столкновения внедорожника с грузовиком в северном индийском штате Уттар-Прадеш.

Как сообщает газета The Times of India со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел в городе Агра. По предварительным данным, водитель внедорожника потерял контроль над управлением, автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Все погибшие в автокатастрофе умерли на месте, пострадавшие были доставлены в больницу.

По официальным данным, ежедневно в ДТП на индийских дорогах погибают 415 человек.