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Пожар в Коврове рядом с заводом имени Дегтярева локализован

Площадь возгорания составляет 800 кв. м
© ГУ МЧС России по Владимирской области/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожар в производственном здании рядом с заводом им. Дегтярева в Коврове во Владимирской области локализован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России. 

"В 08:15 пожар локализован на площади 800 кв. м", - сказал собеседник агентства. 

Информация о пожаре на улице Труда, дом 1, поступила в 05:03. К моменту прибытия пожарных на третьем этаже трехэтажного железобетонного здания наблюдалось сильное задымление. Площадь пожара составляла 300 кв. м, позже она выросла до 800 кв. м. Со слов администрации, как отметили в МЧС, на момент пожара в здании людей не было. 

Сведений о пострадавших не поступало.

В новость внесены изменения (08:40 мск) - добавлены подробности.

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РоссияВладимирская область
Открытое горение в здании в Коврове рядом с заводом им. Дегтярева ликвидировано
Сведений о пострадавших нет
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