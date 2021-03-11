Пожар в Коврове рядом с заводом имени Дегтярева локализован

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожар в производственном здании рядом с заводом им. Дегтярева в Коврове во Владимирской области локализован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 08:15 пожар локализован на площади 800 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на улице Труда, дом 1, поступила в 05:03. К моменту прибытия пожарных на третьем этаже трехэтажного железобетонного здания наблюдалось сильное задымление. Площадь пожара составляла 300 кв. м, позже она выросла до 800 кв. м. Со слов администрации, как отметили в МЧС, на момент пожара в здании людей не было.

Сведений о пострадавших не поступало.

В новость внесены изменения (08:40 мск) - добавлены подробности.