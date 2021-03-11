СК возбудил дело в отношении Михаила Хачатуряна за насилие и побои в отношении дочерей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, обвиняемых в его убийстве. Как уточнили ТАСС адвокаты девушек, их подзащитные пока уведомлены о том, что признаны по делу потерпевшими.

"В отношении Михаила Хачатуряна возбуждено уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей", - сказал адвокат Алексей Липцер. "Нас еще официально не уведомляли об этом, но на следующей неделе должны вызвать к следователю и признать девушек потерпевшими", - отметил в свою очередь адвокат Алексей Паршин.

По словам защиты сестер, речь идет о статьях 132, 133 и 117 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание").

4 декабря 2020 года Басманный суд Москвы признал незаконными действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью. Как следует из материалов дела, на проведении дальнейшего расследования настояли сестры убитого с целью его реабилитации.

В феврале 2020 года следствием было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна в связи с его смертью, согласно которому было установлено, что он применял в отношении своих дочерей и истязания, и действия сексуального характера. Проверка по этим обстоятельствам проводилась следствием с июня 2019 года до февраля 2020 года. На тот момент родственники Михаила не желали давать согласие на возбуждение дела.

Как следует из материалов проверки, на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствие матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение со своими дочерьми: систематически наносил им побои, унижал, угрожал причинением физического насилия, принуждал к совершению с ним действий сексуального характера, в результате чего у них развились "синдром жестокого обращения" и "посттравматическое стрессовое расстройство".

Дело об убийстве

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Три дочери нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Действия девушек квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. При этом из основного дела были выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. СК настаивает, что к ней необходимо применить меры медицинского характера, так как она нуждается в принудительном лечении. Дело в ее отношении рассматривалось в Бутырском суде Москвы в закрытом режиме.

По делу старших сестер Мосгорсуд не смог отобрать присяжных заседателей. Оба дела в отношении сестер были возвращены судами на доследование.