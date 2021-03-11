В Башкирии арестовали пять сотрудников ГИБДД, обвиняемых в получении взяток

УФА, 11 марта. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы арестовал на два месяца пять сотрудников экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии, обвиняемых в выдаче водительских удостоверений за взятки. Такая же мера пресечения избрана одному из посредников, сообщила объединенная пресс-служба судов республики в четверг.

"Постановлением Советского районного суда Уфы ходатайства следователя удовлетворены, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 9 мая 2021 года", - сказано в сообщении.

Решение принято в отношении пяти государственных инспекторов межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии и одного посредника.

По версии следствия, преступления совершались с 2017-го по 2020 год, подозреваемые через посредников получали взятки в размере от 14 до 40 тыс. рублей за содействие в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. Руководство МВД республики назначило служебную проверку, по итогам которой будет принято решение об увольнении обвиняемых в получении взяток сотрудников ГИБДД.