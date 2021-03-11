В Приамурье возбудили уголовное дело после нападения бродячих собак на людей

ТАСС, 11 марта. Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело о халатности после нападения безнадзорных собак на людей, в том числе малолетних детей, в поселке Дипкун. Об этом в четверг сообщается на сайте СК РФ.

"В период с 1 апреля 2020 по 26 февраля 2021 в поселке Дипкун произошло несколько нападений безнадзорных собак на малолетних детей и других граждан, повлекших причинение им телесных повреждений. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей")", - говорится в сообщении.

Отловом безнадзорных животных в Тындинском районе Амурской области, где находится поселок Дипкун, занимается муниципальное учреждение "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского района". По данным следствия, должностные лица организации не приняли необходимых мер для регулирования численности бродячих собак, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов жителей поселка Дипкун, уточняется в сообщении.

Статья УК РФ "Халатность" предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тыс. рублей, обязательные работы или арест до трех месяцев.