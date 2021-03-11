Гражданин Египта, пытавшийся провести через Внуково пятерых соотечественников, арестован

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Суд арестовал гражданина Египта, пытавшегося дать взятку пограничнику и перевести через Внуково пятерых соотечественников с поддельными документами. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Марковская.

По данным СК, 27 февраля обвиняемый в помещении кафе терминала аэропорта Внуково передал сотруднику ФСБ России, действующему в рамках оперативного эксперимента, взятку за невыявление и непресечение попытки незаконного пересечения пятью гражданами Египта госграницы РФ. Обвиняемый является их соотечественником. В отношении него следствием по материалам ФСБ России и УЭБиПК управления на транспорте МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").

Ранее о задержании африканца во Внуково при попытке дать взятку пограничнику сообщили в ЦОС ФСБ России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").