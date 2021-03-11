Экс-главу ОФК-банка приговорили к восьми годам колонии со штрафом более 10 млрд рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы приговорил экс-главу банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК-банк) Николая Гордеева к восьми годам колонии строгого режима со штрафом более 10,5 млрд рублей за злоупотребление полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Гордеева виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в размере более 10,5 млрд рублей", - сказали в суде.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск потерпевших - Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и одного из основателей адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Николая Егорова, которому принадлежала часть акций банка.

В 2018 году Банк России обнаружил признаки вывода активов в ОФК-банке. По данным регулятора, отрицательный капитал банка тогда достиг 17,4 млрд рублей. Вскоре после этого у кредитной организации отозвали лицензию, а Гордеева задержали. По версии следствия, он в 2013-2016 гг. завизировал выдачу ничем не обеспеченных и не одобренных советом директоров ОФК-банка кредитов на сумму около 30 млрд рублей.