Трехлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа в Подмосковье

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту падения трехлетнего мальчика из окна пятого этажа в Люберцах. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"10 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городскую больницу с травмами, характерными при падении с высоты, доставлен трехлетний мальчик, обнаруженный под окнами многоквартирного жилого дома", - сообщила Врадий.

По предварительным данным, мальчик находился под присмотром мамы, которая спустилась выбросить мусор. Оставшись один в комнате, ребенок забрался на подоконник и открыл окно, после чего по неосторожности выпал на улицу с высоты 5-го этажа. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами и переломом правой руки. Проводится проверка.

Врадий отметила, что падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Подмосковный главк СК в очередной раз предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей к обеспечению безопасности детей.