В Забайкалье пресекли незаконную вырубку кедров

ТАСС, 11 марта. Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Чите деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в вырубке и контрабанде кедров. Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, преступную группу создал руководитель одного из лесозаготовительных предприятий. Коммерческая структура получила в аренду участок леса при условии привлечения зарубежных инвестиций для развития инфраструктуры района. Планировалось, что работать в компании будут местные жители, однако в реальности трудились только иностранцы, которые с ведома руководства без соответствующих разрешений занимались вырубкой особо ценных пород деревьев.

"По версии следствия, подозреваемым удалось незаконно заготовить более 550 кубометров кедра и обработать его для дальнейшей контрабандной транспортировки. Через государственную границу РФ сообщники перевезли около 360 куб. м лесоматериалов, оформив кедровые доски как изготовленные из сосны или лиственницы. Ущерб составил более 13 млн рублей", - сказала Волк.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) и контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей (ст. 226.1 УК РФ). "В отношении двух иностранных граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также обвинение предъявлено руководителю лесозаготовительной организации", - добавила представитель МВД.

В местах проживания участников группы и в пунктах хранения древесины прошли 10 обысков, в ходе которых удалось изъять лесозаготовительную технику, большое количество древесины, а также деньги и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.