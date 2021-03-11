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В Махачкале неизвестные напали на силовиков, проверявших данные о подготовке терактов

В Советском районе города ввели режим КТО

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции введен в Советском районе Махачкалы, сообщили ТАСС в четверг в оперативном штабе региона. 

Неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам в Махачкале при проверке данных о подготовке террористических преступлений. "11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранителям.

В новость внесены изменения (10:56 мск) - добавлены подробности.

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