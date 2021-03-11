В Петербурге возбудили дело о присвоении 9,5 млн рублей, выделенных на уборку дорог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят в четверг в Санкт-Петербурге серию обысков по уголовному делу о растрате около 9,5 млн рублей при уборке дорог, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"По данному факту следователи ГУ МВД России [по Петербургу и Ленинградской области] возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В рамках расследования уголовного дела полицейские проводят серию обысков, в том числе в нескольких организациях и по местам проживания предполагаемых фигурантов. Изъята крупная сумма денег, а также документация, имеющая значение для расследования", - говорится в сообщении.

По данным полиции, преступную схему создали сотрудники компаний, которые занимаются обслуживанием дорог. Организатором схемы полиция считает бывшего руководителя городского дорожного предприятия, который, используя свои связи, привлек к ней подрядчиков.

Следователи считают, что он заключил фиктивный договор на уборку тротуаров, по которому по контракту из бюджета выделили 9,5 млн рублей, однако работы на самом деле не производились, а бюджетные деньги были обналичены и поделены между участниками схемы.

В полиции не уточнили, задержан ли кто-либо из фигурантов дела.