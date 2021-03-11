Министра здравоохранения Республики Алтай арестовали по уголовным делам о коррупции

ТАСС, 11 марта. Суд по ходатайству следователей арестовал на два месяца министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко в рамках уголовных дел о взяточничестве на 4,6 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Сегодня прокуратурой поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра здравоохранения Республики Алтай, в отношении которого возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток от представителей коммерческих организаций за поставку медицинских товаров для нужд системы здравоохранения Республики Алтай. Суд, с учетом позиции прокуратуры республики, удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Коваленко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Если вина Коваленко будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы, также отметили в пресс-службе. Решение о необходимости заключения Коваленко под стражу принято в связи с тем, что чиновник занимал в течение длительного периода времени руководящие должности в медицинских учреждениях региона и обладает значительным административным ресурсом в различных структурах. "Это свидетельствует о его возможности при нахождении на свободе воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе путем оказания давления на свидетелей. Ходатайство следователя признано прокуратурой законным", - подчеркнули в пресс-службе.

Суд также рассматривает аналогичное ходатайство в отношении задержанного помощника Коваленко Рустама Туюнчекова.

Как ранее сообщалось, следователи в Республике Алтай возбудили сразу несколько уголовных дел в отношении Коваленко и Туюнчекова - по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). По данным следствия, с марта 2020 года по февраль 2021-го Коваленко и его помощник получали взятки за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юрлицами, а также за общее покровительство и "способствование их победам" в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики. Взятки на общую сумму около 4,6 млн рублей также предназначались для обеспечения последующего беспрепятственного принятия оборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты. Коваленко и Туюнчеков были задержаны 10 марта.

В отношении руководителей трех компаний, которые давали чиновникам взятки, также возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере").