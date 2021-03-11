Гособвинение просит 15 лет колонии для экс-депутата из Дагестана Раджаба Абдулатипова

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Государственное обвинение просит приговорить к 15 годам колонии строгого режима бывшего депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, обвиняемого в коррупции и мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в Бабушкинском суде Москвы.

"В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Абдулатипову наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 8 млн рублей, а также лишить его права занимать должности на государственной служба сроком на пять лет", - сказала пресс-секретарь. Оглашение приговора назначено на 22 марта.

Абдулатипову вменяется получение крупной взятки и особо крупное мошенничество. Он был задержан в сентябре 2018 года.

Раджаб Абдулатипов с 1997 по 2000 год был руководителем миграционной службы Дагестана, с 2002 по 2016 год - начальником УФМС России по Дагестану, начальником управления по делам миграции МВД по Дагестану. С сентября 2016 года стал председателем комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания Дагестана.