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Дело в отношении Михаила Меня

ГП попросила рассмотреть дело экс-главы Ивановской области Михаила Меня в Москве

Дата заседания, на котором рассмотрят вопрос об изменении территориальной посудности, пока не назначена

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура просит суд изменить территориальную подсудность по делу экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня и рассмотреть его в Москве, а не в Иванове.

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Дело в отношении Михаила Меня. Главное

"В судебную коллегию по уголовным делам поступило ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела Меня, оно зарегистрировано. Дата пока не назначена", - сообщили ТАСС в пресс-службе Второго кассационного суда, куда поступило соответствующее ходатайство надзорного ведомства, не уточнив иных подробностей. Однако источник ТАСС отметил, что прокуратура просит перенести заседание именно в Москву. Он также отметил, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате 700 млн рублей.

В феврале Басманный суд продлил Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 марта.

Как ранее сообщал адвокат Меня Мурад Мусаев, срок давности по уголовному делу истекает в апреле.

Теги
РоссияМень, Михаил АлександровичИвановская областьДело в отношении Михаила Меня
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