Галямина просит КС разъяснить принцип уголовной ответственности за незаконный митинг

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина направила через адвокатов запрос в Конституционный суд РФ с просьбой разъяснить правила, по которым человека можно привлечь к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ за нарушение правил организации митинга. Об этом рассказала адвокат Галяминой Мария Эйсмонт в ходе заседания в Мосгорсуде по жалобе на приговор депутату, осужденной на два года условно по этой статье.

"Защита Галяминой обратилась в Конституционный суд с просьбой разъяснить нам принцип неоднократности привлечения человека к ответственности по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Нам неясен критерий неоднократности", - рассказала Эйсмонт.

По ее словам, в примечании к статье признается нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ ("Нарушение правил митинга, шествия или пикетирования"), более двух раз в течение 180 дней. "Но нам неясно, в какой именно период должны отсчитываться эти 180 дней. С момента составления протокола в отношении привлекаемого к ответственности, с момента вступления его в силу или с момента исполнения наказания? А если человек не оплатил, скажем, штраф, за это правонарушение, то получается, что человека можно привлечь к уголовной ответственности в течение двух лет? В общем, мы просим КС РФ разъяснить все эти вопросы", - сказала Эйсмонт.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Галямину к двум годам условно по делу о нарушении правил организации митингов. Ее обвиняли по ст. 212.1 УК РФ. В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить ее к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре. По данным СК, она призывала прийти на незаконную акцию в центре Москвы 15 июля прошлого года, собравшую не менее 400 человек. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за несанкционированные акции в течение предыдущих шести месяцев. Вину Галямина не признала, свое уголовное преследование она считает политически мотивированным.

По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Ильдар Дадин и Константин Котов.