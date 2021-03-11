Трехлетний мальчик, выпавший с пятого этажа в Подмосковье, умер в больнице

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Трехлетний мальчик, упавший из окна пятого этажа в Дзержинском, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"По предварительной информации, 10 марта днем мальчик был госпитализирован после падения с высоты. От полученных травм ребенок скончался сегодня ночью в медицинском учреждении", - сообщила Григорьева.

Люберецкая прокуратура в ходе проверки установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

Ранее по факту падения трехлетнего мальчика начал Следственный комитет. По данным следствия, мальчик находился под присмотром мамы, которая спустилась выбросить мусор. Оставшись один в комнате, ребенок забрался на подоконник и открыл окно, после чего по неосторожности выпал на улицу с высоты пятого этажа. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами и переломом правой руки.