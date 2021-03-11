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В Северодвинске произошел захват заложника

По данным источника ТАСС, вооруженный мужчина удерживает одного или двух сотрудников компании микрозаймов
© Александр Щербак/ТАСС, архив

АРХАНГЕЛЬСК, 11 марта. /ТАСС/. Полиция оцепила место в Северодвинске, где, по предварительным данным, произошел захват заложника, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Северодвинска.

"По предварительным данным, взят в заложники человек - в районе магазина "Полярный" или в самом магазине. По району дана рекомендация образовательным учреждениям не выпускать детей на улицу, район оцеплен", - сказали в пресс-службе.

Местным образовательным учреждениям рекомендовали не выпускать детей на улицу.

По данным источника в правоохранительных органах, неизвестный с ружьем удерживает одного или двух сотрудников компании микрозаймов в помещении магазина "Полярный".

"Человек с ружьем удерживает в заложниках двух специалистов организации микрозаймов, возможно, одного. Район оцеплен", - сказал собеседник агентства. По его словам, никаких требований неизвестный не выдвигает, в переговоры не вступает. По одной из версий, нападение он мог совершить из-за долгов. 

В Росгвардии ТАСС сообщили, что на место происшествия прибыли сотрудники ОМОН и СОБР.

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РоссияАрхангельская область
Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина задержан
Источник в правоохранительных органах также сообщил, что заложница жива
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