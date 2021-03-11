В Барнауле более 140 школьников с признаками отравления обратились за помощью к врачам

БАРНАУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Более 140 учеников школы №128 в Барнауле Алтайского края обратились к медикам с симптомами отравления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Всего к медикам за последнюю неделю обратились 144 ребенка", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в мэрии, среди симптомов заболевших: рвота, расстройство желудка, температура. По предварительным результатам проверки выяснилось, что заболевшим были поставлены диагнозы: гастроэнтерит, расстройство ЖКТ, ОРВИ. В школу направлена комиссия комитета по образованию города. "В случае роста числа заболевших, некоторые классы будут закрыты на карантин", - добавили в мэрии.

Сейчас в школе работают специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ведется эпидемиологическое расследование. На месте также будет проведен отбор проб, пояснили в управлении.

В пресс-службе прокуратуры региона ТАСС сообщили, что по факту возможного отравления детей проводится проверка. "Предстоит проверить качество питания и питьевой воды в школе, а также качество приготовление еды в комбинате школьного питания (КШП). Предположительно, речь идет о КШП "Глобус". Следственными органами в Алтайском крае также проводится проверка.