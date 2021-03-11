Два моряка погибли в результате катастрофы, которую потерпело судно в Черном море

БУХАРЕСТ, 11 марта. /ТАСС/. Два моряка погибли и один пропал без вести в четверг результате катастрофы, которую потерпело судно Volgo Balt 179 в Черном море. Об этом сообщил ТАСС атташе Генконсульства РФ в Констанце Ярослав Еремеев.

"Экипаж Volgo Balt 179 состоял из 13 человек, из которых 10 спасены, двое погибли и один пропал без вести, - сказал он. - В настоящее время судно буксируется в Констанцу". "По предварительным данным, все члены экипажа - граждане Украины, - уточнил дипломат. - Точная информация о том, были ли на борту российские граждане, станет известна вечером, когда судно будет доставлено в Констанцу".

"В 4:40 судно GSP Falcon приняло сигнал бедствия от Volgo Balt 179, - цитирует агентство Mediafax сообщение румынской Группы нефтяного обслуживания. - Немедленно началась спасательная операция в особо сложных метеоусловиях - ветер 50 км/час, волны четыре метра. Последний сигнал с Volgo Balt 179 был о том, что экипаж покидает судно".

Сухогруз под флагом Коморских островов вышел 6 марта из Ростова-на-Дону и должен был вечером 11 марта прибыть в Констанцу. Судно с портом приписки в Николаеве (Украина) потерпело катастрофу примерно в 100 км от румынского побережья. Согласно местным СМИ, оно перевозило уголь.

Ранее агентство Agerpres сообщило, что российское судно с 13 моряками на борту затонуло в четверг в Черном море на расстоянии 70 морских миль от румынского порта Констанца. В пресс-службе Росморречфлота ТАСС заявили, что сухогруз принадлежит эстонской компании, а экипаж состоит из граждан Украины.