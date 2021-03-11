Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор Галяминой за незаконный митинг

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение приговорить к условному сроку муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину за нарушение правил организации митинга. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил решение суда первой инстанцией по делу Галяминой оставить без изменения, а жалобу ее защиты - без удовлетворения", - сказала судья.

Перед этим адвокат Галяминой Михаил Бирюков подчеркнул, что согласно позиции Конституционного суда уголовная ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка организации массовой акции может наступить лишь в случае причинения материального ущерба или создания угрозы жизни или здоровью людей. "В данном случае никому ущерба причинено не было, никто не был признан потерпевшим. Так что само дело подлежит прекращению", - сказал он.

Второй адвокат Галяминой Мария Эйсмонт подчеркнула, что слежка и прослушивание телефона Галяминой начались задолго до возбуждения уголовного дела об акции 15 июля 2020 года против поправок к конституции, организацию которой ей вменяют в вину. "Это может говорить о том, что дело стало следствием общественно-политической позиции моей подзащитной", - сказала Эйсмонт. В свою очередь представитель прокуратуры отметила, что акция 15 июля, организатором которой была Галямина, создала риск заражения коронавирусной инфекцией.

Перед началом судебного заседания Галямина в честь Масленицы раздала напеченные ей блины.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Галямину к двум годам условно по делу о нарушении правил организации митингов. Ее обвиняли по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По данным СК, она призывала прийти на незаконную акцию в центре Москвы 15 июля прошлого года, собравшую не менее 400 человек. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за несанкционированные акции в течение предыдущих шести месяцев. Вину депутат не признала. Свое уголовное преследование она считает политически мотивированным.

В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить ее к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре. По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Ильдар Дадин и Константин Котов.