Зампрокурора Подмосковья Якубова отстранили от должности

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Заместитель прокурора Московской области Семен Якубов отстранен от занимаемой должности по отрицательным основаниям. Об этом сообщил источник ТАСС.

"В отношении Якубова проводится проверка. Его отстранили от должности по отрицательным основаниям", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

Официальными комментариями надзорного ведомства ТАСС пока не располагает.

Якубов родился в 1977 году в Махачкале Республики Дагестан. В 2009-2010 годах - руководитель Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК при прокуратуре РФ. В 2010-2014 годах - заместитель, первый заместитель прокурора Центрального административного округа города Москвы, а в 2014-2017 годах - Одинцовский городской прокурор Московской области.

На должность заместителя прокурора Московской области Семен Якубов был назначен приказом генерального прокурора РФ от 21 апреля 2017 года, награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".