Киев подтвердил, что экипаж потерпевшего крушение в Черном море судна состоял из украинцев

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Экипаж судна Volgo Balt 179, которое потерпело крушение примерно в 100 км от румынского побережья Черного моря, состоял из украинцев. Информацию об этом подтвердил в четверг представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Около берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту", - написал он в "Твиттере".

Николенко также подтвердил, что 10 моряков были спасены, двое погибли, поиски еще одного продолжаются. "Консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи", - добавил украинский дипломат.

Ранее в четверг атташе генконсульства РФ в Констанце Ярослав Еремеев сообщил ТАСС, что два моряка погибли и один пропал без вести в результате крушения судна Volgo Balt 179 в Черном море. Он добавил, что, по предварительным данным, все члены экипажа - украинцы, а информация о том, были ли на борту российские граждане, станет известна вечером, когда судно доставят в Констанцу.

Сухогруз Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел 6 марта из Ростова-на-Дону и должен был вечером 11 марта прибыть в Констанцу. Судно с портом приписки в Николаеве (Украина) потерпело катастрофу примерно в 100 км от румынского побережья. Согласно местным СМИ, оно перевозило уголь. В пресс-службе Росморречфлота ТАСС заявили, что сухогруз принадлежит эстонской компании, а экипаж состоит из граждан Украины.