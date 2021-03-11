В НАК сообщили, что ликвидированный в Махачкале боевик был ранее судим

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Боевик, ликвидированный в ходе контртеррористической операции в Махачкале, был судим за террористические преступления и планировал нападение на сотрудников правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, нейтрализованный бандит был ранее судим за террористические преступления и вынашивал намерение осуществить нападение на сотрудников правоохранительных органов. На месте перестрелки обнаружены автомат, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также иные доказательства преступных намерений бандита", - сообщили в НАК.

В НАК подчеркнули, что "слаженные действия спецслужб и сил правопорядка позволили предотвратить резонансное преступление террористической направленности, которое могло повлечь жертвы среди гражданского населения и сотрудников силовых структур".

Правовой режим контртеррористической операции отменен.