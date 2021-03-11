У обратившихся к медикам учеников школы № 128 в Барнауле не выявили признаков отравления

БАРНАУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) обнаружены у десяти из 144 учеников, отсутствующих на занятиях в школе № 128 в Барнауле Алтайского края. Диагноза "отравление" у учащихся нет, сообщили в четверг ТАСС в пресс-центре мэрии Барнаула.

Ранее в мэрии Барнаула ТАСС сообщили о 144 заболевших учениках.

"В школе на сегодняшний день отсутствуют около 140 учащихся. К медикам обратились десять, поставлены диагнозы "гастроэнтерит", "дисперсия", "дисфункция ЖКТ" и т. п. Диагноза "отравление" нет", - сказали в пресс-центре.

Как сообщалось, среди симптомов у заболевших рвота, расстройство желудка, температура. В школу направлена комиссия комитета по образованию города. "В случае роста числа заболевших некоторые классы будут закрыты на карантин", - добавили в мэрии.

Сейчас в школе работают специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ведется эпидемиологическое расследование. На месте также будет проведен отбор проб, пояснили в управлении.

В пресс-службе прокуратуры региона ТАСС сообщили, что по факту возможного отравления детей проводится проверка. Следственными органами в Алтайском крае также проводится проверка.