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Приговоренный к 10 годам колонии экс-глава Удмуртии просит суд освободить его от наказания

С таким ходатайством Александр Соловьев обратился в суд из-за болезни

ТАСС, 11 марта. Приговоренный к 10 годам колонии по делу о взятках экс-глава Удмуртии Александр Соловьев просит суд освободить его от наказания в связи с болезнью, сообщает  объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Ранее Соловьева приговорили к 10 годам колонии и штрафу в размере в размере 275 млн рублей. Позднее он был госпитализирован в медучреждение.

"В Завьяловский районный суд поступило ходатайство осужденного Соловьева А. В. об освобождении от наказания в связи с болезнью в соответствии со ст. 81 УК РФ. Соловьев А. В. отбывает наказание в виде лишения свободы, находится в медицинском учреждении ФСИН России", - сказано в сообщении.

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