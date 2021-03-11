Пребывание Навального в СИЗО "Кольчугино" засчитают в срок наказания по делу "Ив Роше"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Время, которое Алексей Навальный проведет в СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области до вступления в силу приговора по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, засчитают в срок его наказания по делу "Ив Роше". Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Я посетил сегодня Навального в "Кольчугино". Он останется там до вступления в силу приговора по делу о клевете. Поскольку суд в своем решении соединил наказание за клевету с решением по замене условного срока на реальный, то до вступления в силу приговора он будет в СИЗО "Кольчугино". Срок, который он там проведет, зачтут в срок наказания", - сказал адвокат. Он напомнил, что адвокаты подали жалобу на приговор по делу о клевете, но пока она не назначена к рассмотрению.

Навального признали мировым судом Бабушкинского суда Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), ему назначили штраф в размере 850 тыс. рублей. Прокурор просила оштрафовать его на 950 тыс. рублей, защита настаивала на оправдательном приговоре.

По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, носящие, по версии обвинения, "заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Как пояснили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии, это будет одна из колоний в Центральном федеральном округе.

Мосгорсуд изменил постановление Симоновского суда в отношении Навального, в срок отбывания наказания зачтено время его пребывания под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. В остальной части постановление оставлено без изменений. Кобзев сообщал, что с учетом решения Мосгорсуда его подзащитному предстоит провести в колонии немногим более 2,5 года.