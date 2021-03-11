Движение на МКАД затруднено из-за ДТП

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Движение автотранспорта на 74-м км МКАД в Москве затруднено из-за столкновения трех машин. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"На 74-м км внешней стороны МКАД в Москве произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В результате движение затруднено", - сказал собеседник агентства.

По его данным, один человек пострадал. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.