СК возбудил дело по трем статьям в отношении ликвидированного в Махачкале боевика

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после ликвидации в ходе контртеррористической операции в Махачкале боевика, который открыл стрельбу по силовикам. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконный оборот взрывных устройств")", - сообщили в управлении.