Подростка ранили из газового пистолета на востоке Москвы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Несовершеннолетний попал в больницу в результате конфликта с неизвестным на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Около дома 21 по Борисовской улице между несовершеннолетним и неизвестным произошел конфликт, в результате которого несовершеннолетний получил травмы и был направлен в больницу", - сказал собеседник агентства. Характер травм выясняется, устанавливаются участники конфликта, проводится проверка.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, неизвестный стрелял предположительно из газового пистолета.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, конфликт произошел между двумя мужчинами и подростком, один из мужчин выстрелил в сторону юноши из газового пистолета. "Подросток осмотрен врачами скорой медицинской помощи, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщила Иванова. Следствием начата проверка по данному факту. Лица, участвовавшие в инциденте, установлены, в ближайшее время они будут доставлены в следственное подразделение.

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