Ростовские чиновники, выдавшие сиротам жилье с плесенью, стали фигурантами уголовного дела

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту предоставления администрацией Целинского района Ростовской области детям-сиротам непригодного для проживания жилья. При обследовании квартир выявлены провалы полов, трещины на стенах и очаги плесени, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

По версии следствия, квартиры в трехэтажном жилом доме в поселке Целина для дальнейшей передачи детям-сиротам администрация Целинского района приобрела в 2016 году. При этом чиновники без проведения соответствующей экспертизы и проверки соответствия передаваемого жилья установленным требованиям подписали акты приема-передачи недвижимости и выдали разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

"В ходе проведенного межведомственной комиссией обследования дома в трех квартирах выявлены повреждения стяжки полов в виде провалов, повреждения межкомнатной самонесущей стены в виде трещин, образование очагов плесени, в остальных квартирах - трещины, в том числе на потолках, наличие плесневелых почернений, нарушения целостности напольного покрытия и др. Допущенные в ходе строительства нарушения указывают на непригодность для проживания приобретенных жилых помещений, создают угрозу жизни и здоровью проживающих в них лиц", - сообщил представитель следственного управления.

В пресс-службе отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства". Следователи проводят комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств совершения преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили, что уголовное дело возбуждено на основании проверки, организованной надзорным ведомством. Ход расследования дела взят прокуратурой на контроль. "Проверка прокуратуры продолжается, по ее результатам будет дана оценка действиям администрации по обеспечению сохранности муниципального жилищного фонда", - добавил представитель региональной прокуратуры.