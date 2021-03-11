В Москве задержан мужчина, совершивший вооруженный налет на банк в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Подозреваемый в разбойном нападении на отделение банка на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге, в ходе которого было похищено более 2,5 млн рублей, задержан в Москве, сообщили ТАСС в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В Москве сотрудниками петербургского уголовного розыска задержан подозреваемый в разбойном нападении на банк", - сказал представитель ведомства.

Задержанный является иностранцем и жил в Петербурге на съемной квартире. По данным полиции, к нападению на банк его подтолкнули финансовые трудности - он должен более 200 тыс. рублей. После совершения нападения на офис банка он взял такси и уехал в Москву. Часть денег мужчина успел потратить - купил несколько смартфонов, дал 100 тыс. в долг знакомому и снял гостиницу, где его задержали. При нем нашли 1,8 млн рублей.

Разбойное нападение на офис банка на Индустриальном проспекте в Петербурге было совершено во вторник. По данным полиции, в офис вошел мужчина и, угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, потребовал отдать деньги.

Женщина-кассир отдала наличные, после чего злоумышленник скрылся, в ходе инцидента никто не пострадал. По данному факту полиция возбудила уголовное дело о разбое. По данным главка МВД, мужчине удалось украсть 2 млн 588 тыс. рублей.