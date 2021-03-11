Экс-главу Серпуховского района Шестуна поместили в штрафной изолятор СИЗО

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Осужденный за коррупционные преступления бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, находящийся в СИЗО-1 в Твери, помещен в штрафной изолятор. Об этом ТАСС сообщила его супруга Юлия Шестун.

"Сегодня общественники и активисты, поддерживающие моего супруга, а также мы, родственники, получили уведомления о том, что наша электронная корреспонденция не попала к адресату в СИЗО №1 города Твери Александру Шестуну. По нашим данным, его поместили в штрафной изолятор, - сказала собеседница агентства. - Представители тверской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые посещали его накануне, не исключают, что его наказали за обнародование информации о нарушениях в СИЗО, о которых он им жаловался".

Подольский городской суд Московской области 25 декабря 2020 года признал Шестуна виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере"), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289 ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 49 млн рублей. Приговор вступил в силу.