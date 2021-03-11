Пожар в многоэтажном доме на юге Москвы потушили

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожар в многоэтажном жилом доме на Ереванской улице на юге Москвы, где погиб один человек, ликвидирован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 18:52 пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на Ереванской улице, дом 24, корпус 1, поступила в 17:59 мск. Горела квартира на 11-м этаже 12-этажного жилого дома. Всего на пожаре спасены восемь человек, один человек погиб. По данным источника ТАСС, огонь частично ушел на 12-й и 9-й этажи.