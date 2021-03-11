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Мужчина пытался ограбить отделение банка в Ростове-на-Дону

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина не довел дело до конца, сбежав с места преступления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 марта. /ТАСС/. Мужчина в четверг попытался ограбить отделение банка в Ростове-на-Дону, но не смог довести это до конца и сбежал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Сегодня в вечернее время в дежурную часть управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о попытке ограбления одного из отделений банка, расположенного на территории Железнодорожного района донской столицы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, мужчина вошел в помещение банка, стал угрожать кассиру и требовать от него деньги. "Однако по независящим причинам фигурант не смог довести свой умысел до конца и покинул место преступления. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа", - добавили в полиции.

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