В Омске загорелось производственное здание с кислородными баллонами

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожар происходит в производственном здании с кислородными баллонами на площади 700 кв. м в Омске, произошло обрушение кровли, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице 60 лет Победы поступила в 21:01 по местному времени (18:01 мск). "На момент прибытия первого подразделения предварительная площадь пожара составила 500 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли. Эвакуировано 26 кислородных баллонов. Площадь пожара увеличилась до 700 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В 19:18 мск было объявлено о локализации пожара.

В МЧС отметили, что в настоящее время эвакуация баллонов продолжается.

Работы ведутся с соблюдением необходимых требований техники безопасности. "По предварительным данным, пострадавших нет", - добавили в ведомстве. От МЧС России к тушению пожара привлекаются 12 единиц техники и 61 человек личного состава.