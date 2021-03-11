Открытое горение в производственном здании с кислородными баллонами в Омске ликвидировано

ТАСС, 11 марта. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании с кислородными баллонами в Омске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения в 19:57 (мск)", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице 60 лет Победы поступила в 21:01 по местному времени (18:01 мск). К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 500 кв. метров, позже она выросла до 700 кв. метров. Обрушилась крыша строения. Внутри горящего здания находятся кислородные баллоны, 26 из них эвакуированы.

По предварительным данным, пострадавших нет.