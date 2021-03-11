Сотрудница молдавского банка получила 10 лет колонии за вывод из России 126 млрд рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к 10 годам колонии общего режима директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон, причастную к выводу из РФ свыше 126 млрд рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня Тверским районным судом города Москвы вынесен обвинительный приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елене Платон. Сотрудниками Следственного департамента МВД России, которые расследовали возбужденное в отношении фигурантки уголовное дело, установлено, что с 2013 по 2014 год она являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 млрд рублей", - сказала она.

По словам Волк, Платон назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. Приговор в законную силу не вступил.