Топ-менеджера "Интерторга" отправили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест топ-менеджера торгового дома "Интерторг" Марианну Левинтову, которую задержали по делу о хищении у Сбербанка более 8 млрд рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Марианне Левинтовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования"). Суд избрал домашний арест, разрешив Левинтовой гулять с 10:00 до 12:00 не далее 500 метров от квартиры", - говорится в сообщении.

В среду источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в городе прошли обыски по делу о мошенничестве, которое было возбуждено после банкротства "Интерторга" - компании, которая занималась развитием торговой сети супермаркетов Spar и "Народная семья" в Северо-Западном федеральном округе. Позже источник сообщил ТАСС о задержании совладельца "Интерторга" Аллахверди Абдуллаева и еще двоих топ-менеджеров. В МВД России в четверг подтвердили задержания и проведение оперативных мероприятий.

Как уточнили в пресс-службе судов Петербурга, Левинтова обвиняется в том, что участвовала в преступной схеме, по которой она с остальными фигурантами получила доступ к заемным средствам на сумму более 8 млрд рублей Сбербанка, которые перечислили "Интерторгу", а затем похитили их и распорядились по своему усмотрению.

В суде следователи настаивали на заключении Левинтовой под стражу, однако им было отказано. Под домашним арестом она пробудет до 9 мая.

О ТД "Интерторг"

По оценке управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу, в 2018 году ТД "Интерторг" занимал 10,3% городского продовольственного рынка. В конце 2019 года "Интерторг" начал массовое закрытие магазинов в Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа. После этого иски о признании торгового дома банкротом заявили множество юридических лиц, а Сбербанк предъявил ответчику требования более чем на 8 млрд рублей.

В начале 2020 года арбитраж Петербурга признал торговый дом банкротом. В ноябре прошлого года источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что другой совладелец "Интерторга" Мушвиг Абдуллаев был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).