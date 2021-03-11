"ВКонтакте" предоставляла личные данные пользователей в СК по делу депутата Галяминой

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Администрация социальной сети "ВКонтакте" предоставляла личные данные пользователей, в том числе номера телефонов, в Следственный комитет РФ по делу об организации несанкционированной акции протеста, по которому осуждена муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Из ООО "ВКонтакте" получены сведения о телефонных номерах пользователей социальных страниц, просмотревших публикации Галяминой Ю. Е. с призывами к участию в вышеуказанных массовых мероприятиях", - сказано в докладной записке заместителю руководителя Главного управления криминалистики СК РФ Ивану Стрельцову.

Сама Галямина в беседе с ТАСС подтвердила подлинность данного документа. "Да, этот документ фигурирует в моем уголовном деле", - сказала она.

Позиция соцсети

В пресс-службе "ВКонтакте" отметили, что выдача данных о посетителях страниц невозможна. "ВКонтакте" нет функциональности "Гости страницы". Мы не собираем, нигде не отображаем и, соответственно, не передаем такие данные", - сообщили в компании.

В соцсети отметили, что по требованию законодательства "ВКонтакте", как и любая другая компания, обязана отвечать на законные запросы правоохранительных органов. "При этом по закону мы не вправе не только раскрывать подробности о запросе, но и подтверждать сам факт его получения. Но даже если получили, то его обработка происходила исключительно в рамках закона - после проверки всех необходимых требований к таким запросам", - добавили там.

В пресс-службе поясняют, что теоретически, следователи могли самостоятельно изучить страницу пользователя. Она не закрыта настройками приватности, поэтому при просмотре страницы можно было определить всех, кто оставил комментарий или отметку "Нравится", а затем направить в адрес "ВКонтакте" официальные запросы в установленном законом порядке уже в отношении этих пользователей.

"И в таком случае мы также обязаны ответить на запрос, если он соответствует требованиям закона. При этом в абсолютном большинстве случаев правоохранительные органы не сообщают нам конкретные обстоятельства уголовных дел - такого требования законодательство не содержит", - объясняют в соцсети.

О деле

Мосгорсуд 11 марта признал законным решение приговорить Галямину к условному сроку за нарушение правил организации митинга. До этого Тверской суд Москвы приговорил ее к двум годам условно по делу о нарушении правил организации митингов по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По данным СК, она призывала прийти на незаконную акцию в центре Москвы 15 июля прошлого года, собравшую не менее 400 человек. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за несанкционированные акции в течение предыдущих шести месяцев. Вину Галямина не признала. Свое уголовное преследование она считает политически мотивированным.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить ее к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре. По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Ильдар Дадин и Константин Котов.