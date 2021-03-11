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Спасенных после крушения в Черном море украинских моряков доставят в Констанцу

Они получили первую помощь на борту судна GSP Falcon

БУХАРЕСТ, 11 марта. /ТАСС/. Группа нефтяного обслуживания прекратила поиски украинского моряка, который пропал без вести в Черном море после крушения в четверг сухогруза Volgo Balt 179. Об этом сообщило агентство AGERPRESS.

Десять спасенных членов экипажа (девять мужчин и одна женщина) получили первую помощь на борту судна GSP Falcon. Позднее женщина, состояние которой ухудшилось, была вывезена вертолетом в Констанцу. Оставшиеся девять членов экипажа будут доставлены в Констанцу судном GSP Falcon.

Поиски пропавшего без вести моряка продолжат судно Береговой охраны и фрегат Regina Maria румынских ВМС.

Сухогруз Volgo Balt 179 потерпел крушение примерно в 77 морских милях к северо-востоку от порта Констанца. Судно шло под флагом Коморских Островов, порт его приписки - Николаев (Украина). Экипаж Volgo Balt 179 состоял из 13 человек, из которых 10 спасены, двое погибли и один пропал без вести. Как сообщил в четверг представитель МИД Украины Олег Николенко, все члены экипажа - украинские граждане.

Volgo Balt 179 вышел 6 марта из Ростова-на-Дону и должен был этим вечером прибыть в Констанцу. Согласно местным СМИ, судно перевозило уголь.

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