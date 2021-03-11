Полиция установила личности женщин, избивших девочку в Домодедове

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили личности женщин, которые избили ребенка в подъезде жилого дома в подмосковном Домодедове. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудниками полиции в одной из социальных сетей в интернете выявлена запись с камер видеонаблюдения одного из домов в Кутузовском проезде городе Домодедове, на которой две женщины наносят удары малолетнему ребенку. Полицейскими установлены личности данных гражданок и несовершеннолетней", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее СМИ сообщали, что в Домодедове мать и бабушка избили восьмилетнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу. По данному факту проверку также проводит прокуратура. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.