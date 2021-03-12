Пожар в производственном здании с кислородными баллонами в Омске ликвидировали

ОМСК, 12 марта. /ТАСС/. Пожар в производственном цехе с газовыми баллонами в Омске полностью потушили, говорится в сообщении Главного управления МЧС РФ по региону.

"Пожар ликвидирован в 03:59 местного времени (00:59 мск)", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре на улице 60 лет Победы поступила в четверг 21:01 по местному времени (18:01 мск). К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 500 кв. м, позже она выросла до 700 кв. м. Обрушилась крыша строения. Внутри горящего здания находились кислородные баллоны, 26 из них эвакуировали.

По предварительной информации, пострадавших нет.