На Сахалине возбудили дело после массового заболевания воспитанников детсада

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения кишечной инфекции у девяти воспитанников детского сада в поселке Шахтерск Углегорского района (центральная часть Сахалина). Об этом в пятницу сообщается в релизе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ["Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"]", - говорится в сообщении.

По версии следствия, массовое заболевание могло произойти из-за нарушения работниками детского сада санитарно-эпидемиологических правил. Проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы.

В прошлые выходные в правительстве Сахалинской области журналистам сообщили, что семь детей госпитализировали, остальных оставили на амбулаторном наблюдении. На место для выяснения причин инцидента выезжала комиссия областного Минздрава.